Девочка в Казани провалилась в канализационный люк на глазах матери

В Казани маленькая девочка упала в канализационный люк на глазах своей мамы, которая шла рядом. Инцидент попал на видео.

Девочка шла по газону, когда наступила на крышку люка, перевернувшуюся под ее весом. Женщина самостоятельно смогла снять крышку люка и достать ребенка с помощью других прохожих. Видео опубликовано в аккаунте «Мамы Казани и РТ» в Instagram.

Ранее в Белгороде погиб провалившийся в люк четырехлетний мальчик.