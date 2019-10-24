В Испании перезахоронили останки Франко

Останки бывшего главы Испании Франсиско Франко перезахоронили на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Падро, пишут СМИ.

Гроб доставили на церемонию на вертолете, после этого его погрузили в катафалк, после чего его в сопровождении полицейских автомобилей доставили к фамильному склепу, пишет «Интерфакс».

В этом же склепе покоится его супруга Кармен Поло, церемония прошла в узком кругу, без участия СМИ.

Напомним, в четверг прошла эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко, рядом с кладбищем прошли протесты против эксгумации.