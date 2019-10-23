Шойгу провел переговоры с главнокомандующим курдов

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо, сообщили в российском Минобороны.

«В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с Мазлумом Абдо ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Абдо в разговоре с Шойгу поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдов и шаги по прекращению боев.

Шойгу сообщил Абдо о планах расширения маршрутов патрулирования и увеличения числа подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.

Главнокомандующий «Сирийских демократических сил» заявил, что его формирования оказывают помощь и поддержку подразделениям военной полиции России и регулярных войск Сирии.

В США ранее выразили мнение, что Россия не сможет добиться отвода курдов из зоны безопасности.

Напомним, накануне Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Курдам были даны 150 часов на отход на расстояние в 30 км от границы Турции и Сирии.

Перед этим истек срок похожих договоренностей Турции и США по Сирии.

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