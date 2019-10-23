Россия отклонила предложение Германии по поводу Сирии

Россия не видит необходимости в создании зоны безопасности под международным контролем на северо-востоке Сирии, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Меморандум России и Турции предполагает, что турецкие подразделения не будут присутствовать в Манбидже и Кобани, добавили в дипведомстве, передает РИА «Новости».

«Прекращена военная активность Турции на этой территории, предотвращены различные военные столкновения и заложена основа для того, чтобы решать все вопросы через диалог. Мне не кажется, что необходимы дополнительные какие-то меры», – уточнил Вершинин.

Вместе с тем российская военная полиция будет находиться на нескольких участках сирийско-турецкой границы, отметили в ведомстве.

Договоренности России и Турции основываются на закрытых переговорах Дамаска и курдских подразделений, добавили в МИД.

«Идеи, высказанные нашими немецкими друзьями, были высказаны до достижения договоренностей в Сочи между Россией и Турцией и поэтому высказывались без понимания той новой ситуации, которая возникла по состоянию на вчера. Поэтому я не вижу необходимости в принятии каких-то дополнительных мер», – пояснил Вершинин.

СМИ сообщили, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила Совету Безопасности ООН создать на сирийско-турецкой границе международную зону безопасности.

Ранее в среду Минобороны опубликовало карту, на которой отображен процесс выполнения соглашений с Турцией по Сирии.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии. Курдам дали еще 150 часов на отход от сирийско-турецкой границ, несмотря на истечение срока договоренностей об этом между Турцией и США. Также обговорено условие патрулирования российских сил у зоны проведения операции.