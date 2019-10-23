Россия опубликовала карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Минобороны России опубликовало карту, на которой отображен процесс выполнения соглашений с Турцией по Сирии.

Карта опубликована на сайте Минобороны. На ней показана зона проведения операции Анкары «Источник мира», а также зона патрулирования и зона отвода курдских формирований.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии. Курдам дали еще 150 часов на отход от сирийско-турецкой границ, несмотря на истечение срока договоренностей об этом между Турцией и США. Также обговорено условие патрулирования российских сил у зоны проведения операции.

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