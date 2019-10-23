Зеленский призвал провести саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Киев выполнил свою часть для возобновления работы «нормандской четверки» и рассчитывает на скорое проведение встречи.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки». Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

Зеленский 21-24 октября находится в Японии с визитом, он принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Также у украинского президента запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.

Во вторник Кремль объяснил сложности с подготовкой саммита «нормандской четверки».

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что продвижений по подготовке нормандского саммита по Украине на данный момент нет.

Напомним, проведение нормандского саммита обсуждали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в минувшую субботу. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что встреча «нормандской четверки» состоится в ноябре.

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