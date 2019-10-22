Врачи Иркутской области не получали положенную по указам Путина зарплату

Почти половина врачей, работающих в Иркутской области, не получала в 2018 году зарплату, соответствующую указу президента России Владимира Путина, заявил генеральный директор НПЦ «Госучет» Роман Ерженин.

Согласно майскому указу от 2012 года, к прошлому году средняя зарплата врачей должна была достичь 200% от средней зарплаты по региону. Врачи в Прибайкалье должны были получать 73 тыс. 826 рублей при средней зарплате 36 тыс. 913 рублей. Исследование Ерженина гласит, что повезло увидеть такие деньги лишь 47,6% специалистов – 3 тыс. 990 гражданам. Такая же ситуация и со средним медперсоналом, который должен зарабатывать 100% от средней зарплаты по области. Свои 36 тыс. 913 рублей получали лишь 54% или 11 тыс. 194 человека, сообщает Babr24.

Ерженин отправил данные об исполнении указа спикеру местного Заксобрания Сергею Соколу. Ознакомившись с информацией, парламентарии направили их в региональную прокуратуру.

На сайте минздрава Иркутской области указано, что зарплата врачей с 2015 по 2018 год выросла с 48,2 до 72,3 тыс. рублей, а зарплата среднего медперсонала – с 26 до 36 тыс. рублей. По словам Ерженина, сведения эти достоверные, но учитывают среднюю зарплату по всем медучреждениям в области, поэтому говорить об исполнении указа совсем некорректно.

В НПЦ «Госучет» выяснили, что минимальная зарплата, которую получают врачи Прибайкалья, составляет 34,4 тыс. рублей, а максимальная равняется 106 тыс. рублей. Самая высокая зарплата у медсестер – 56,5 тыс. рублей, а самая низкая – 25,3 тыс. рублей.

Между тем, в начале октября губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес на рассмотрение парламента региона законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44% – с 18,8 тыс. рублей до 27,2 тыс. рублей.