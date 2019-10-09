Иркутский губернатор собрался увеличить свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, избранный от КПРФ и в 2018 году заработавший более 5,5 млн рублей, внес на рассмотрение Законодательного собрания региона законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44%. Он предлагает увеличить его с 18,8 тыс. рублей до 27,2 тыс. рублей.

«Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность губернатора Иркутской области, с «18 тыс. 880 рублей» на «27 тыс. 167 рублей», – передает ТАСС текст заключения, который размещен в системе «Электронный парламент».

В пояснительной записке указано, что оклад предлагается повысить с 1 октября 2019 года. Одновременно увеличиваются оклады лиц, которые замещают областные государственные должности – это 74 человека, следует из заключения Контрольно-счетной палаты на законопроект.

Допрасходы бюджета области в четвертом квартале 2019 года составят 32 млн рублей. За 2020 год – около 128 млн рублей.

У КСП, уполномоченных по правам человека и по правам ребенка нет замечаний и предложений к законопроекту. Правовое управление ЗСО отмечает, что повышение оклада губернатора требует дополнительного обсуждения, так как нужно учесть возможности бюджета. В целом же, считают в правовом управлении, законопроект подлежит рассмотрению.

Левченко был избран губернатором Иркутской области от КПРФ в 2015 году.

В 2018 году его доход составил более 5,5 млн рублей, увеличившись относительно 2017 года почти на 602 тыс. рублей.

Добавим, что в конце сентября появились сведения, что Левченко якобы может уйти в досрочную отставку, однако в администрации губернатора их опровергли.