В Иркутской области назвали беспочвенной информацию о скорой отставке губернатора

Сообщения СМИ о скорой досрочной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не имеют под собой оснований, сообщил руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.

«Сергей Георгиевич (недавно) посещал Москву, были встречи в аппарате президента, но никаких разговоров на эту тему вообще не поднимали», – сказал ТАСС Добродеев, предположив, что «кто-то опять пытается выдать желаемое за действительное».

По его словам, иркутскому губернатору уже много раз прочили досрочную отставку, однако каждый раз эти слухи оказывались беспочвенными.

В понедельник РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщило, что Левченко якобы может уйти в досрочную отставку в октябре в ходе очередной ротации глав регионов. По данным агентства, на рейтингах иркутского губернатора сказался летний паводок.

Левченко, состоящий в КПРФ, возглавил Иркутскую область осенью 2015 года по итогам выборов. По количеству голосов он опередил предыдущего губернатора Сергея Ерощенко. До того, как занял губернаторский пост, был депутатом Госдумы трех созывов.