Дутерте прервал визит в Японию из-за «невыносимой» боли

Президент Филиппин Родриго Дутерте прервал визит в Японию и вернется на родину раньше времени из-за «невыносимой боли» после падения с мотоцикла на прошлой неделе, заявил представитель филиппинского лидера.

По его словам, 74-летний президент Филиппин испытывает «невыносимую боль в позвоночнике возле тазовой кости в результате падения во время поездки на мотоцикле». По возвращении на родину Дутерте будет консультироваться со своим неврологом, пишет New York Times.

Дутерте прилетел в Японию в понедельник для участия в церемонии возведения на престол императора Нарухито. Он должен был вернуться на родину в среду. В Японии осталась дочь Дутерте, которая заменит его на имперском банкете.

На прошлой неделе сообщалось, что Дутерте во время поездки на мотоцикле по территории резиденции в Маниле потерял равновесие и упал, в результате чего получил травмы.

Падение произошло на фоне недавней обеспокоенности состоянием здоровья Дутерте, который сообщил, что страдает от миастении – хронического аутоиммунного заболевания, которое приводит к слабости скелетных мышц.