Президент Филиппин пострадал при падении с мотоцикла

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время поездки на мотоцикле по территории резиденции в Маниле потерял равновесие и упал, в результате чего получил травмы.

«Президент упал с мотоцикла, когда потянулся за ботинком, в результате чего получил незначительное ранение, в частности, небольшой синяк и царапины на локте и колене», – заявил официальный представитель президента Сальвадор Панело, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал Rappler.

Он уточнил, что сейчас президент в порядке, серьезная медицинская помощь ему не понадобилась. В свою очередь, близкий союзник главы государства сенатор Бонг Го рассказал, что Дутерте отдыхает в своей официальной резиденции.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома получила синяки во время встречи Трампа и Ким Чен Ына.