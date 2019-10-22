На дне Волги нашли ладью времен Ивана Грозного

В Самарской области на дне Волги обнаружена старинная деревянная ладья времен царя Ивана Грозного, сообщает пресс-служба Самарского государственного технического университета.

Ладью обнаружили в районе Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, передает РИА «Новости».

Идентифицировать объект помогли ученые Самарского государственного технического университета, организовав несколько экспедиций с участием водолазов.

Размер затонувшей лодки составляет порядка 50 метров в длину и 20 метров в ширину. Во время погружений с объекта был взят фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь.

«В результате исследования был установлен возраст объекта – 1415 год (±85 лет). Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного», – говорится в сообщении вуза.

По словам специалистов, ладья может принадлежать как представителям русского государства, так и иметь азиатские или западноевропейские корни. Найденный артефакт является уникальным, так как судно таких размеров в Повольжье еще не находили.

Самарская находка, по мнению ученых, поможет уточнить, в каких отношениях были территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как осуществлялась торговля.

Ранее на строительной площадке «Алабушево» на территории Зеленограда рабочие обнаружили захоронение времен Великой Отечественной войны.