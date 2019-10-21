На стройке в Зеленограде нашли захоронение времен войны

На строительной площадке «Алабушево» на территории Зеленограда рабочие обнаружили захоронение не менее семи человек, предположительно, произведенное во время Великой Отечественной войны, сообщили в ГСУ СК по Москве.

«Предположительно захоронения были произведены в годы Великой Отечественной войны. По данному факту Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сообщается на сайте СУ СК.

Останки отправят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить родственников погибших. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

В конце сентября сообщалось, что разведывательная экспедиция начинается в Брасовском районе, где предположительно находится захоронение около 500 местных жителей, расстрелянных фашистами при отступлении из Брянской области в августе 1943 года.