Под Брянском начат поиск захоронений расстрелянных фашистами 500 жителей

Поисковый отряд «Искатель» Брянского регионального отделения «Поискового движения России» в субботу начинает разведывательную экспедицию в Брасовском районе, где предположительно находится захоронение около 500 местных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками при отступлении из Брянской области в августе 1943 года.

«В Брасовском районе вблизи деревни Хутор Холметский в 2016 году найдено место захоронения жителей, расстрелянных немцами при отступлении 5 августа 1943 года, тогда подняли останки 60 человек. По рассказам местных жителей и документам Центрального архива Министерства обороны, в радиусе около 400-500 м от этого места должны находиться захоронения в общей сложности около 500 убитых человек», – рассказал ТАСС командир поискового отряда Сергей Гришин.

По его словам, на территории предполагаемого массового захоронения уже проведены пробные раскопки. Обнаружены останки еще более 20 человек, в том числе детей. «Характер повреждений показывает, что им стреляли в затылок. Есть еще один момент, над которым предстоит серьезно поработать – выяснить, из каких населенных пунктов сюда привозили людей на расстрел. Уже очевидно, что большинство из них не были жителями Холметского», – отметил Гришин.

Если данные о захоронении подтвердятся, раскопки и подъем останков планируется начать весной 2020 года, когда установятся благоприятные погодные условия, добавил он.

Экспедиция организована в рамках проекта «Поискового движения России» «Без срока давности», поддержанного президентом Владимиром Путиным. Цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Оккупация Брянской области немецкими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека – звания Героя России.