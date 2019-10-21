Генпрокуратуру Украины обязали возобновить дело о вмешательстве в выборы в США

Суд в Киеве удовлетворил жалобу депутата Верховной рады Андрея Деркача, требовавшего возобновить уголовное дело о вмешательстве представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США.

Деркач требовал отменить постановление генпрокуратуры о закрытии уголовного дела. Печерский районный суд Киева удовлетворил его жалобу, передает РИА «Новости».

Внефракционный депутат сообщил, что уголовное дело о вмешательстве в выборы, которое было открыто в 2017 году и закрыто в январе 2019 года, будет возобновлено.

Речь в деле, которое возобновит ГПУ, идет о возможном влиянии директора НАБУ Артема Сытника на выборы президента США. Выясняется, умышленно ли НАБУ обнародовало во время президентской кампании 2016 года в США финансовые отчеты «черной бухгалтерии» Партии регионов с упоминанием экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об украино-американском скандале, в том числе о возможном вмешательстве в выборы президента США и о предвыборном давлении со стороны нынешней администрации Белого дома на Киев из-за расследования против сына Джо Байдена. Это стало поводом для запуска процедуры импичмента против Трампа.

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