Озвучены обстоятельства разрушения дамб в Красноярском крае

Каскад дамб золотодобывающей компании «Сисим» в Красноярском крае начал разрушаться с третьей из них, сообщила судья Марина Попцова, зачитывая материалы дела, на котором должны избрать меру пресечения начальнику участка Андрею Еганову.

«Достоверно установлено, что прорыв воды имел место именно на третьей ГТС (гидротехническое сооружение), о чем свидетельствует проран на ее теле. Поскольку остальные ГТС располагались ниже по течению, произошел каскадный прорыв нижерасположенных ГТС, то есть высота волны увеличивалась с прорывом каждой последующей ГТС. В результате нижерасположенные ГТС имели максимальные повреждения», – передает слова Попцовой ТАСС.

Также из материалов дела следует, что причиной разрушения дамбы могло стать качество грунта, из которого она сооружена.

«Повреждение ГТС могло произойти по следующим причинам: ГТС сооружена из местного грунта, качество этого грунта не определено. Вообще, нужно устанавливать, можно ли использовать этот грунт для подобных сооружений. В ГТС существуют фильтрационные процессы, то есть через тело ГТС происходит фильтрация воды, которая имеет негативный процесс снижения сцепления грунтов», – сказала судья.

По словам Попцовой, прорыв дамбы мог произойти либо посредством перелива на участке насыпи, либо повреждением в результате фильтрационных процессов.

«При визуальном осмотре признаков, свидетельствующих о переливе воды через тело третьей ГТС, не установлено», – сказала она.

В субботу произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, в результате чего погибли 15 человек, травмы получили 44 человека, из которых девять госпитализированы в тяжелом состоянии. По делу задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании ООО «Сисим».