Убившего сестру основателя LinguaLeo отправили на принудительное лечение

Дюртюлинский районный суд отправил на лечение в психиатрический стационар 35-летнего основателя международного образовательного онлайн-сервиса для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова.

«Согласно заключению экспертов, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В ходе проведения экспертизы и судебных заседаний были исследованы медицинские документы и показания свидетелей, согласно которым первые изменения в психическом состоянии подсудимого были зафиксированы уже в 2013 году», – передает издание ufa1.ru сообщение Дюртюлинской межрайонной прокуратуры.

По решению суда Абдулнасыров отправится на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

2 мая Абдулнасыров, находясь в доме в селе Дюртюли, поссорился со своей сестрой. В ходе конфликта он нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Он не стал скрываться от правоохранителей, сознался в убийстве.

Напомним, 3 мая Следственный комитет предъявил обвинение Абдулнасырову в убийстве сестры, он признал свою вину.