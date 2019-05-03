Создатель приложения LinguaLeo признался в убийстве сестры

Следственный комитет предъявил обвинение создателю популярного приложения для изучения языков LinguaLeo Айнуру Абдулнасырову в убийстве сестры, он признал свою вину, сообщили в СУ СК по Башкирии.

«В отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», – передает ТАСС сообщение СУ СК.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об Абдулнасырове.

2 мая он, находясь в доме в селе Дюртюли, поссорился со своей сестрой. В ходе конфликта он нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Он не стал скрываться от правоохранителей, сознался в убийстве.