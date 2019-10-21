Басилашвили отреагировал на протест грузинских актеров против России

Советский и российский актер Олег Басилашвили прокомментировал протесты актеров Кутаисского театра в Грузии из-за гастролей московского театра.

Басилашвили заявил «Ридусу», что актеры вправе выражать свою позицию. «Ну, а как вы думаете, актеры вообще не должны выражать свое мнение? Им платят деньги, и пляши под любую дудку, – так, что ли?» – задается вопросом он.

«Я думаю, что по конституции Грузии, которая там существует, наверное, имеют [право выражать свое мнение по тому или иному политическому или не политическому вопросу] – как и любой гражданин грузинского государства», – добавил Басилашвили.

Накануне сообщалось, что в грузинском Кутаиси около 20 человек устроили протест возле здания театра имени Месхишвили в связи с проведением там спектакля московского театра «У Никитских ворот».

Грузинские артисты раздали пришедшим на спектакль зрителям стикеры «Россия – оккупант». Как заявила актриса Инга Какиашвили, актеры осуждают «оккупацию» Россией 20% территории Грузии и в связи с этим не согласны с приездом театра из Москвы.

При этом руководитель Кутаисского театра Коте Абашидзе назвал протест неприемлемым и подчеркнул, что дружба театров не имеет отношения к политической ситуации.

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский заявил, что «испытывает чувство стыда» за действия грузинских радикалов, которые пытались сорвать спектакль московского театра.

Напомним, отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси в июне, которые привели к прекращению авиасообщение между странами.

Позднее в Грузии произошла новая громкая антироссийская провокация: в прямом эфире «Рустави 2» теперь уже бывший ведущий Георгий Габуния в нецензурной форме оскорбил российское руководство.

На ваш взгляд Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России? Да, ухудшилось

Да, улучшилось

Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе



Президент Владимир Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.

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