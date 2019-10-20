Марк Розовский пристыдил грузинских радикалов за попытку срыва спектакля в Кутаиси

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский заявил, что «испытывает чувство стыда» за действия грузинских радикалов, которые пытались сорвать спектакль этого московского театра в Кутаиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ненависть ничего не принесет», – сказал он, призвав деятелей искусства и культуры «совместно противостоять злу, несправедливости», сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

«Нас объединяет человечность», – сказал режиссер.

Участники акции протеста, в основном из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, у здания театра в Кутаиси называли российский театр «номенклатурным» и говорили, что гастроли неприемлемы в условиях «российской оккупации».

В Кутаиси представили спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой.

На акции говорили, что «Россия оккупировала территорию Грузии», что нельзя «аплодировать оккупанту» и показывали администрации и труппе красные карточки.

В акции принял участие депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Георгий Канделаки.

Со своей стороны, в Кутаисском театре говорили, что «творчество не имеет отношения к политике» и подчеркивали, что Марк Розовский был солидарен с Грузией по поводу оценок войны 2008 года.

В воскресенье у театра в Кутаиси пикеты радикалов продолжатся. «У Никитиских ворот» должен показать спектакль «Песни нашего двора».