В Кутаиси устроили протест из-за гастролей московского театра

В грузинском Кутаиси около 20 человек устроили протест в субботу возле здания театра имени Месхишвили в связи с проведением там спектакля московского театра «У Никитских ворот», сообщили грузинские СМИ.

Участники акции назвали неприемлемым нахождение российского театра в Кутаиси, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на «Интерфакс».

Руководитель кутаисского театра Коте Абашидзе пояснил, что у его театра дружеские отношения с многими коллективами в Европе и Азии. Среди них в том числе театр из Москвы «У Никитских ворот».

«Творческая дружба наших двух театров не имеет никакого отношения к политике. Никакие государственные институты не Грузии и не в России не принимали участия в налаживании наших дружеских и творческих контактов. У кого возникают проблемы в связи с нашей дружбой - это их проблемы. У нас таких проблем нет», – сказал Абашидзе.

Спектакль московского театра должен состояться в воскресенье.

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