Песков переадресовал Минобороны вопрос о «нештатной ситуации» на учениях «Гром–2019»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о якобы нештатной ситуации во время учений «Гром-2019».

«Это вопрос в Минобороны», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в ходе одного из эпизодов прошедших в России учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Напомним, 17 октября пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений «Гром–2019» под руководством президента Владимира Путина. Минобороны России обнародовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс».

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