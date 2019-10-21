ФАС возбудила дело против «Победы» за рекламу на борту

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении лоукостера «Победа» по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.

«ФАС действительно возбудила дело в отношении компании «Победа» за трансляцию аудиорекламы на борту самолета», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что служба возбуждает дела по признакам нарушения рекламного законодательства на основании поступающих в ведомство жалоб, обращений от граждан, юридических лиц и представителей СМИ, а также на основании проведенных ведомством проверок.

«Дело в отношении авиакомпании «Победа» было возбуждено после поступления в ФАС России заявления гражданина», – заявили в ведомстве.

В пресс-службе «Победы», сообщили, что «претензия к аудиорекламе [...] возникла впервые и вызывает удивление», и пояснили, что размещение рекламы на борту позволяет авиакомпании получить дополнительный доход и большую гибкость в предложении низких тарифов на авиабилеты.

«Мы уже подготовили и сформулировали свою позицию для ФАС. Согласно Воздушному кодексу, самолет относится к летательному аппарату, а не к транспортному средству, и Правилам дорожного движения не подчиняется» – заявил представитель авиакомпании.

По его словам, реклама на борту генерирует «значительный» доход и помогает лоукостеру «предлагать больше билетов по минимальным ценам».

«Сейчас не будем строить таких предположений (будет ли лоукостер повышать стоимость билетов, если придется отменить трансляцию аудиорекламы – прим. ВЗГЛЯД). Мы уверены, что «Победа» и ФАС больше всех заинтересованы в том, чтобы авиаперелеты становились доступнее», – рассказал представитель авиакомпании.

Напомним, ранее представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила, что авиакомпания «Победа» с 28 октября поднимает почти в полтора раза стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, включая в них расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах.

Поводом для этого стало решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.