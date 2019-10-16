«Победа» решила поднять на 40% цены на рейсы в Россию

Авиакомпания «Победа» поднимает почти в полтора раза стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, включая в них расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах, сообщила представитель лоукостера Елена Селиванова.

Поводом для этого стало решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию, пишут «Ведомости».

Селиванова уточнила, что билеты подорожают с начала зимней навигации 28 октября, к обычной цене прибавится еще 25 евро, что по действующему курсу Центробанка составляет примерно 1,8 тыс. рублей.

Нововведение коснется и тех пассажиров, кто регистрируется на рейс через интернет.

Отмечается, в заграничных странах практика взимания платы за регистрацию является обычной. Стоимость этой услуги составляет в среднем именно 25 евро.

В России такого сбора нет, он включен в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов.

Средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в зимний сезон 2018 года составила 4,5 тыс. рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% – это очень высокий разовый рост, подчеркнула Селиванова.

«Победа» – российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту Внуково.

Она основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полеты из-за санкций Евросоюза (ЕС) «Добролета». Суточный налет самолетов авиакомпании в 2017 году был самым высоким в мире – 15-16 часов, что выше, чем у крупнейших мировых лоукостеров – американской Southwest и ирландской Ryanair.

В октябре сообщалось, что Минтранс нашел у «Победы» нарушения в правилах провоза ручной клади.