Минтранс нашел у «Победы» нарушения в правилах провоза ручной клади

В правилах провоза ручной клади авиакомпании «Победа» выявлены нарушения федеральных авиационных требований, сообщил заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. Проверку проводил Минтранс.

«В ответ на мой запрос прокуратура констатировала нарушение прав Валентины Лисечко при ее недопуске на трансферный рейс «Победы» в московском аэропорту», – передает его слова ТАСС.

Политик сообщил, что случалось это из-за отсутствия координации действий между представителями авиакомпании. Директору «Победы» вынесено представление с требованием устранить нарушения закона.

«Минтранс в свою очередь констатирует, что правила провоза ручной клади авиакомпании «Победа» не соответствуют федеральным авиационным требованиям», – заявил Ревенко.

Напомним, ранее в Сети появилось видео из аэропорта Внуково, где пассажирку не пускают на борт самолета в Чебоксары. Она умоляла пустить ее, так как она летела на похороны родственника, но сотрудники аэропорта отказали.

Ревенко тогда сообщил, что направил запрос по поводу инцидента в Транспортную прокуратуру, потребовав от авиационно-сервисной компании UTG компенсировать ущерб пассажирке.

При этом в пресс-службе лоукостера сообщили, что отказ в перевозке является правомерным, так как ручная кладь превышала предусмотренные правилами размеры, но выразили мнение, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях.