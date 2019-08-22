«Единая Россия» потребовала разобраться с недопуском пассажирки на рейс во Внуково

Компания UTG должна компенсировать ущерб женщине, которую не пустили на рейс в Чебоксары в московском аэропорту Внуково, а сотрудников компании нужно наказать, заявил замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, который направил запрос по этому поводу в Транспортную прокуратуру.

Ревенко отметил, что в аэропорту Внуково сотрудницы компании UTG, занимающиеся логистикой и отправкой пассажиров, явно издевались и не пускали на борт авиакомпании «Победа» женщину, которая собиралась вылетать в Чебоксары на похороны кого-то из родственников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Признаться, я уже не в первый раз сталкиваюсь с таким вызывающим поведением сотрудников компании UTG. Глухие к мольбам и просьбам, черствые, цепляющиеся за каждую мелочь, устраивающие настоящую охоту за незадачливыми пассажирами. Складывается впечатление, что их премируют за особо изощренные издевательства», – заявил Ревенко.

Он как депутат Госдумы направил запрос в Транспортную прокуратуру с требованием «разобраться и наказать виновных в этой дикой сцене».

Ревенко убежден, что своей «работой» сотрудники компании UTG наносят прямой репутационный ущерб «Победе».

«Нигде больше, ни в одном аэропорту, я не сталкивался с таким скотским отношением к людям, как во Внуково при посадке на рейсы «Победы». Я считаю, что данные сотрудницы компании UTG должны быть наказаны. Сама компания UTG должна компенсировать этой несчастной женщине материальный и моральный ущерб, а также сделать серьезные выводы для своей дельнейшей работы», – заключил он.

Ранее в Сети появилось видео из аэропорта Внуково, на котором пассажирку не пускают на борт самолета, следующего в Чебоксары. Она умоляла пропустить ее, так как ей нужно на похороны родственника, однако сотрудники аэропорта отказали женщине.