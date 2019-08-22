«Победа» отреагировала на видео с недопуском пассажирки на рейс во Внуково

Лоукостер «Победа» после инцидента с недопуском пассажирки на рейс в Чебоксары из аэропорта Внуково направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой некорректно общались с клиентом, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Победа» внимательно изучила ситуацию. В перевозке отказано верно: у нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры», – передает ТАСС сообщение пресс-службы авиакомпании.

В компании, однако, добавили, что «грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях». В связи с этим в компанию UTG лоукостер «Победа» направил претензию с просьбой «провести работу по обучению корректному общению с клиентами».

Ранее замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко сообщил, что направил запрос по поводу инцидента в Транспортную прокуратуру. По его мнению, компания UTG должна компенсировать ущерб женщине, которую не пустили на рейс в Чебоксары в московском аэропорту Внуково.

В Сети появилось видео из аэропорта Внуково, на котором пассажирку не пускают на борт самолета, следующего в Чебоксары. Она умоляла пропустить ее, так как ей нужно на похороны родственника, однако сотрудники аэропорта отказали женщине.