Шойгу: События в Сирии наводят на не самые оптимистичные мысли

События в Сирии после начала военной операции Турции приняли нежелательный оборот и «наводят на не самые оптимистичные мысли», Анкаре и Вашингтону следует повысить уровень безопасности в регионе, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас, – наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами – все-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе. А те события, которые происходят последние дни, они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли», – сказал министр, общаясь с участниками Пекинского Сяншаньского форума.

Он отметил, что «часть лагерей и часть мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и террористы стали «растекаться», передает РИА «Новости».

«Куда они пойдут дальше – этого никто не знает. Но на сегодняшнем коротком, тактическом этапе сотрудничества, на наш взгляд, это проблема, которая требует немедленного решения. И не только на уровне «Россия – Турция – США», – сказал Шойгу.

Шойгу также предупредил об опасности всплеска «обратной миграции» боевиков из Сирии из-за операции Турции на границе двух стран.

Напомним, в минувшую пятницу Минобороны предупредило о существовании угрозы освобождения боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», задержанных на подконтрольных ранее США и СДС территориях Сирии.

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась после того, как Турция начала военную операцию против сирийских курдов.

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