Нефть подешевела на опасениях за мировой спрос на сырье

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу перспектив мировой экономики и спроса на сырье.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,29% – до 59,25 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,13%, составив 53,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В пятницу в Китае, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, были опубликованы данные о замедлении годового роста ВВП страны до 6%, что является самым низким значением за 27 лет наблюдений.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на заявления главы Минэнерго России Александра Новака о том, что Россия в сентябре не полностью выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ из-за учета роста добычи газового конденсата в зимний период.