Актеры призвали освободить блогера, осужденного за угрозы детям силовиков

Российские актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов так называемого «московского дела», среди которых и Владислав Синица, опубликовавший твит с угрозами насилия в адрес детей силовиков под псевдонимом «Макс Стеклов».

Российские актеры Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший, а также комик Данила Поперечный записали видеообращение, в котором рассказали истории 11 фигурантов «московского дела» от первого лица. Текст для ролика составлен на основе стенограмм судебных заседаний по «московскому делу» и интервью обвиняемых, сообщает интернет-издание «Медуза».

«В ситуации, когда ни Конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам «московского дела» может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь», – говорится в подписи к видео.

Напомним, блогер Макс Стеклов (Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры.

В отношении Синицы было возбуждено уголовное дело, а сам блогер задержан. На заседании суда Синица признался в публикации призыва к расправе над детьми силовиков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.