Россия начала поставки электроэнергии на Украину

ПАО «Интер РАО» подтвердило возобновление экспорта электроэнергии на Украину.

Экспорт проходит в пилотном режиме по предоплате, пояснили в компании, передает РИА «Новости».

На Украине в июле состоялось открытие нового рынка электроэнергии, правительство страны пошло на такую меру, несмотря на возражения Всемирного банка.