Абхазия сняла введенные на фоне беспорядков в Тбилиси ограничения на границе с Грузией

Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии прекратила действие режима, ограничивающего сообщение на границе с Грузией

«Временное ограничение на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией, введенное в июне 2019 года, отменено», – сообщается на сайте ведомства.

В июне из-за антироссийских акций в Тбилиси Россия ввела ограничения на авиасообщение с Грузией и туризм, что болезненно отразилось на экономике Грузии.

Тогда же СГБ Абхазии ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией как для иностранцев, так и для местного населения.

В сентябре Южная Осетия также закрыла границу с Грузией.