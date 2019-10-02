Путин заявил о приевшейся всему миру либеральной идее

Даже в тех странах, где либеральная модель работает, она «во многом приелась», а ее навязывание встречает сопротивление даже в тех странах, где ее ранее широко использовали, заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что его интервью Financial Times неправильно интерпретировали.

Он отметил, что миграционный кризис в Европе является следствием в том числе результатом работы либеральной модели, которая не может прекратить приток мигрантов, передает «Интерфакс».

Путин отметил, что нужно вложить деньги в развивающиеся экономики и прекратить воспроизводить там нищету.

«Давайте прекратим в рамках ВТО субсидировать сельское хозяйство западных стран, откроем свои рынки для развивающихся государств, дадим возможность людям работать на родине. Не хотите? Получите мигрантов», – объяснил он.

Летом в интервью Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. При этом в Кремле позднее отметили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против ее диктата.