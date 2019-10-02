Предполагаемого убийцу кондуктора заподозрили в другом нападении

Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мог ранее совершить другое нападение, пишут СМИ.

После нападения на кондуктора подозреваемый пошел в трамвайное депо, где сидела женщина-охранник, мужчина атаковал ее, когда та попыталась его остановить, пишет РИА VladNews со ссылкой на собеседника.

В среду женщина-охранник обратилась в больницу, отмечает издание.

По словам источника, ранее в сентябре этот же мужчина совершил нападение на водителя трамвая с шилом после того, как его попросили оплатить проезд.

Семье кондуктора окажут помощь, сообщила пресс-службы администрации Владивостока Виктория Лебединец, передает РИА «Новости».

«Погибшая работала кондуктором трамвая в ОАО «Электрический транспорт» с февраля 2019 года. У нее остался взрослый сын и внучка. На предприятии окажут семье погибшей всю необходимую помощь», – пояснила Лебединец.

Напомним, во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после того, как ее металлическим прутом избил мужчина. В МВД сообщили, что подозреваемый атаковал «без видимых причин», а задержать его помогла служебная собака.