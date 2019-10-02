Во Владивостоке кондуктора убили металлическим прутом

Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после того, как ее металлическим прутом избил мужчина, сообщила старший помощник руководителя управления СК по Приморскому краю Аврора Римская.

Инцидент произошел на конечной остановке на Сахалинской улице, передает РИА «Новости».

«В трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора-женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся», – сказала Римская, добавив, что подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В свою очередь, представитель регионального управления МВД сообщил, что мужчина напал на кондуктора «без видимых причин», когда выходил последним из трамвая.

Как рассказали в УМВД, задержать злоумышленника помогла служебно-розыскная собака.

«При обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель города Владивосток», – пояснили в УМВД.