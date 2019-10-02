В ДТП в горной Якутии пострадали девять человек

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Горном районе Якутии, жертв нет, сообщили в региональном главке МЧС.

«В ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о ДТП на 158-м км федеральной автодороги «Вилюй» в Горном районе с участием микроавтобуса «Тойота Хайс». <...> Установлено, что опрокинулся автомобиль с последующим возгоранием транспортного средства. В результате ДТП пострадали 9 человек, детей нет. Погибших нет», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным спасателей, все пострадавшие доставлены в районную больницу Горного района.

«Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) организована работа психолога и взаимодействие с психологами РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)», – добавили в МЧС.

Источник в минздраве Якутии уточнил, что госпитализированы лишь двое из девяти пострадавших.

«Все живы, семь отпущены, госпитализированы двое из девяти», – сказал представитель минздрава.

По сообщению ГИБДД республики, опрокидывание микроавтобуса в Горном районе Якутии произошло из-за несоблюдения водителем безопасной скорости движения по заснеженной дороге. Водитель в момент аварии был трезв, необходимые документы у перевозчика имеются. По данным полиции, всего в салоне транспортного средства находились девять человек, детей среди них не было. Участок дороги, где произошла авария, оборудован всеми необходимыми знаками, по факту ДТП полиция проводит проверку.

Напомним, в июле ДТП произошло на дороге «Вилюй» в горном районе Якутии. Столкнулись Toyota Hiace и Mitsubishi Canter. Сообщалось о погибших и пострадавших.