Грузовик и микроавтобус столкнулись в Якутии, есть жертвы

В результате лобового столкновения грузовика и микроавтобуса есть погибшие и пострадавшие, сообщает УГИБДД по Якутии.

ДТП произошло на дороге «Вилюй» приблизительно в 5.00 мск, передает РИА «Новости».

Столкнулись Toyota Hiace и Mitsubishi Canter. В Toyota были пассажиры.

Накануне автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии, погибли шесть человек.