Экс-стратег Пентагона предупредил об опасности недооценивания России

Бывший стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон выразил мнение, что Соединенные Штаты могут утратить превосходство на мировой арене и даже прекратить свое существование, если не осознают, что Россия «является самой большой опасностью для их национальной безопасности».

В своей статье для Washington Times Томпсон отметил, что, согласно исследованию Принстонского университета, за последние два года вероятность ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами резко увеличилась, и в случае достижения «точки невозврата» ядерный конфликт приведет к гибели порядка 34 млн американцев уже в первые несколько часов, передает РИА «Новости».

Томпсон призвал Вашингтон не недооценивать «российскую угрозу». Он напомнил, что в последнее время обороноспособность России значительно повысилась, и страна уже не представляет собой «раздробленное образование, которым она была после развала Советского Союза». Кроме того, она развивает способность «находить и уничтожать» американские спутники в космосе.

С другой стороны, добавил эксперт, Соединенные Штаты до сих пор зависят от российских ракетных двигателей, и это, по его мнению, является одним из самых больших стратегических недостатков.

Томпсон подчеркнул, что Вашингтону следует прекратить эту зависимость, но также проанализировать и другие уязвимости в своих вооруженных силах, чтобы Россия не смогла ими воспользоваться.

Напомним, в июне бывший американский посол Майкл Макфол раскритиковал американцев за непонимание «масштаба российской угрозы».

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