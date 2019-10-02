МЭР опубликовало рейтинг исполнения госпрограмм

Министерство экономического развития России опубликовало рейтинг эффективности реализации государственных программ за 2018 год.

Согласно документам Минэкономразвития, лидером рейтинга стала программа по развитию атомного энергопромышленного комплекса с уровнем исполнения в 99,7%, в то время как программа по социально-экономическому развитию Арктики была выполнения лишь на 9,2%, передает ТАСС.

Всего в список госпрограмм с высоким уровнем исполнения – от 94,7% и выше – были включены 22 программы, в том числе посвященные социальной поддержке граждан, обеспечению общественного порядка и противодействию преступности, госбезопасности, внешнеполитической деятельности, развитию транспортной системы, энергетике.

На среднем уровне исполнения – 87,8-94,4% – оказались такие программы, как развитие образования, экономическое развитие и инновационная экономика, развитие авиационной промышленности, содействие занятости населения и развитие здравоохранения.

В последний блок, с уровнем исполнения ниже среднего, вошла программа космической деятельности России на 2013-2020 гг. (84,6% исполнения), развитие культуры и туризма (82,9%), развитие оборонно-промышленного комплекса (82,2%) и развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 г. с уровнем исполнения в 68,1%.

Ранее в сентябре Счетная палата оценила исполнение госпрограмм за 2018 год.