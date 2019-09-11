Счетная палата оценила исполнение госпрограмм

Представлен отчет Счетной палаты России об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

СП сообщает, что для 21 госпрограммы уровень эффективности исполнения был средним, для семи – низким, при этом «высокий уровень эффективности по госпрограммам не установлен».

Кроме того, 12 госпрограмм не получили оценки. У них «доля показателей, не имевших фактического значения, в общем объеме показателей превышает 10%», передает ТАСС.

Указывается, что к 1 январе по 10 госпрограммам расходы были исполнены на низком уровне, то есть менее 90%.

МЭР в 2018 году заявило о высокой эффективности реализации 22 госпрограмм. Еще 13 получили оценку «выше среднего». Четыре госпрограммы оценили ниже среднего, одна госпрограмма получила низкую оценку.

Счетная палата заявила о «завышении интегральных оценок» из-за «учета прогнозных значений показателей при высоком весовом коэффициенте оценки показателей». Оценки «определены расчетным путем по итогам года». МЭР, по мнению СП, руководствуется лишь кассовым исполнением, игнорируя «другие качественные показатели».

СП заявила о «недостаточной степени надежности» прогнозов МЭР.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «и ФЦП, и госпрограммы продолжают работать наравне с нацпроектами».