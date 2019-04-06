Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты

Отличительной чертой национальных проектов является персональная ответственность участников работы за достижение целевых показателей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Спрашивать будем с конкретных чиновников», – сказал премьер в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Председатель правительства отметил, что система контроля и оценки выполнения проектов будет учитывать все возможные аспекты на всех уровнях их реализации. Работа над национальными проектами будет абсолютно публичной, подчеркнул он.

По его словам, кабмин постоянно контролирует и оценивает реализацию нацпроектов на заседаниях президиума совета при президенте по стратегическому планированию и нацпроектам, совещаниях в аппарате правительства. Кроме того, проводятся заседания рабочих групп Государственного совета, выездные мероприятия, селекторные совещания, перечислил Медведев.

Премьер также отметил, что правительство следит за реализацией нацпроектов при помощи «Электронного бюджета» – специальной информационной системы управления финансами, в которой, например, заключаются соглашения с регионами о предоставлении субсидий.

По словам премьер-министра, механизм национальных проектов отличается от других программ развития высокой гибкостью управления и нацеленностью на конкретный результат, что усилит общий эффект для развития страны.

В числе наиболее важных особенностей этого механизма Медведев выделил применение проектного подхода в сочетании с традиционными программами. «То есть и ФЦП, и госпрограммы продолжают работать наравне с нацпроектами и тем самым усиливают общий социально-экономический эффект», – пояснил он.

Кроме того, он отметил значимость того, что применяется более современный порядок разработки и согласования актов правительства. «Мы почти полностью перешли на электронный формат взаимодействия между участниками нацпроектов как на федеральном, так и на региональном уровне», – указал он. «Проектные документы и отчеты создаются и передаются по интернету. Может быть, в канун третьего десятилетия XXI века это звучит как само собой разумеющееся, но для нашего госаппарата это действительно серьезный прогресс», – добавил он.

Глава правительства оценил нацпроекты как «действительно беспрецедентный шаг вперед». «В истории новой России никто и никогда не решал такой объем задач», – убежден он.

В марте Медведев подписал поручения, направленные на организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов. Он также потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение.

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