Медведев призвал губернаторов своевременно начать работу по нацпроектам

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

Активисты «крымской весны» не знали, вернутся ли к своим семьям живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...

Я убил себя во время Крымской весны

Андрей Бабицкий, журналист
После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев

Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...
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    Какие территории хотят отнять у России

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      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!», – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото – Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Медведев призвал губернаторов своевременно начать работу по нацпроектам

            18 марта 2019, 15:27

            Текст: Алина Назарова

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            Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение.

            На заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам председатель правительства напомнил об обращении к нему депутатов Госдумы по поводу реализации национальных проектов.

            «На эти цели в виде межбюджетных трансфертов регионам в федеральном бюджете предусмотрено весьма значительное финансирование: в 2019 году около 600 млрд рублей», – констатировал глава кабинета министров, передает ТАСС.

            Он добавил, что «все без исключения субъекты заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий», но при этом, по данным федерального казначейства, из этих денег регионами потрачено совсем немного.

            Премьер признал, что «с одной стороны, это объективная ситуация, поскольку кассовые расходы федерального бюджета нужно осуществлять под существующую потребность». При этом он подчеркнул: «С другой стороны, нужно настроить систему управления национальными проектами таким образом, чтобы существующие процессы не мешали, а наоборот, помогали достижению существующих целей».

            Медведев напомнил, что правительство приняло все необходимые для старта нацпроектов решения. «Региональные власти должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансферта, то есть, после распределения денег в законе о бюджете», – указал глава кабмина.

            В конце февраля президент Владимир Путин пообещал, что внимательно проследит и оценит через год работу каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям из послания Федеральному собранию.

            Ранее был опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.


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