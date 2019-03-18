Медведев призвал губернаторов своевременно начать работу по нацпроектам

Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение.

На заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам председатель правительства напомнил об обращении к нему депутатов Госдумы по поводу реализации национальных проектов.

«На эти цели в виде межбюджетных трансфертов регионам в федеральном бюджете предусмотрено весьма значительное финансирование: в 2019 году около 600 млрд рублей», – констатировал глава кабинета министров, передает ТАСС.

Он добавил, что «все без исключения субъекты заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий», но при этом, по данным федерального казначейства, из этих денег регионами потрачено совсем немного.

Премьер признал, что «с одной стороны, это объективная ситуация, поскольку кассовые расходы федерального бюджета нужно осуществлять под существующую потребность». При этом он подчеркнул: «С другой стороны, нужно настроить систему управления национальными проектами таким образом, чтобы существующие процессы не мешали, а наоборот, помогали достижению существующих целей».

Медведев напомнил, что правительство приняло все необходимые для старта нацпроектов решения. «Региональные власти должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансферта, то есть, после распределения денег в законе о бюджете», – указал глава кабмина.

В конце февраля президент Владимир Путин пообещал, что внимательно проследит и оценит через год работу каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям из послания Федеральному собранию.

Ранее был опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.