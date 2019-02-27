Путин пообещал через год оценить каждого члена кабмина по работе над нацпроектами

Президент Владимир Путин пообещал, что внимательно проследит и оценит через год работу каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям из послания Федеральному собранию.

«У нас выстраивается, можно считать, что выстроен уже график работы и контроля за тем, как эта работа идет по нацпроектам», – передает его слова ТАСС.

По словам Путина, ряд поручений из послания не выходит за рамки нацпроектов.

«Буду внимательно смотреть за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано и что не сделано», – предупредил Путин.

Также он поручил подготовить методики исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах.

«Потому что там полная чересполосица, у кого-то густо, у кого-то пусто», – сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ниже должного прожиточный минимум установлен в 14 регионах страны, что «искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации».

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь заявил, что реализация положений послания президента потребует около 900 млрд рублей финансовых вложений на период до 2024 года.

Ранее был опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.