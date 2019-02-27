Путин поручил подготовить законопроект об «ипотечных каникулах»

Пресс-служба Кремля опубликовала перечень поручений президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию.

Документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Первый доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее – один раз в полгода.

Кроме того, президент поручил правительству и Центробанку к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об «ипотечных каникулах». Также Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Минюсту к 1 мая поручено доложить о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.

Правительство должно внести изменения в законодательство, обеспечивающие перерасчет социальной доплаты к пенсии, к 10 апреля 2019 года, а до 1 июля утвердить дорожную карту создания российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции. К тому же сроку совместно с Госдумой кабмин должен принять в весеннюю сессию закон о квотировании выбросов в атмосферу. Речь в первую очередь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижний Тагил, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Также до 1 июля Госдуме предстоит принять ряд федеральных законов, направленных на развитие цифровой экономики, в том числе определяющих порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме, а также предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий, отмечается в перечне поручений.

До 30 июня в законодательство должны быть внесены поправки, обеспечивающие переход на риск-ориентированный подход и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.

Также Путин распорядился создать в российской столице Национальный космический центр. Новая структура должна заработать в январе 2020 года. Ответственными за организацию работы глава государства назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.