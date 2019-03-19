Медведев поручил главам регионов организовать работу по выполнению нацпроектов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал поручения, направленные на организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов.

Из документа, размещенного на сайте правительства, также следует, что «будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации национальных проектов».

В резолюции, которую подписал Медведев в адрес руководителей регионов, говорится, что они «должны обеспечить проведение мероприятий по скорейшему заключению соглашений (контрактов) по реализации мероприятий национальных проектов (программ) и доложить о результатах этой работы руководителям проектных комитетов для подготовки доклада в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам».

Также минфин России обеспечит сопровождение указанной работы в единой информационной системе «Электронный бюджет» и единой информационной системе в сфере государственных закупок.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко рассмотрят вопрос о заключении в 2019 году соглашений на предоставление трансфертов из федерального бюджета на региональные проекты, обеспечивающих достижение целей, сразу на весь срок реализации национальных проектов.

В понедельник Медведев потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение.