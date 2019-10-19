Рошаль поговорил с врачами временно закрытого тубдиспансера под Курганом

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поговорил с врачами Чернавского тубдиспансера в Курганской области, работу которого было решено приостановить на три года из-за ремонта.

«Доктор Рошаль на связи с врачами курганского тубдиспансера. Наш сопредседатель позвонил руководителю медицинской палаты области Владимиру Чернову, который приехал в учреждение на встречу с персоналом. Леонид Михайлович попросил выяснить, куда устроились врачи, медсестры, санитарки, работники хозблока, понимают ли сотрудники тубдиспансера свое будущее», – говорится в сообщении ОНФ в Instagram.

«Ждем понедельника: 21 октября конфликт в курганском тубдиспансере должен разрешиться», – добавили в пресс-службе ОНФ.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт взял на контроль конфликт с закрытием на ремонт Чернавского тубдиспансера в Курганской области. Представили ОНФ выехали в поселок и выяснили, что местные жители и персонал медучреждения боятся, что диспансер закроют навсегда.