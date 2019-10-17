ОНФ взял под контроль ситуацию с закрытием тубдиспансера под Курганом

Общероссийский народный фронт взял на контроль конфликт с закрытием на ремонт Чернавского тубдиспансера в Курганской области. Представили ОНФ выехали в поселок и выяснили, что местные жители и персонал медучреждения боятся, что диспансер закроют навсегда.

Решение о приостановлении на три года работы медучреждения руководство областного департамента здравоохранения объяснило необходимостью привести помещения в соответствие с требуемыми нормами. Персоналу больницы предложили работу в других медучреждениях, выделив служебный транспорт. По сообщениям местных СМИ, 25 из 40 сотрудников тубдиспансера отказались работать на новых условиях.

Протестующие медики и несколько пациентов отказались покинуть здание больницы, пока не будет отменено решение о ее закрытии. Сегодня, по сообщениям местных изданий, их вынудили освободить территорию, следует из поступившего в газету ВЗГЛЯД пресс-релиза ОНФ.

«Как стало известно, органы исполнительной власти Курганской области в ближайшее время создадут комиссию для обследования зданий тубдиспансера в поселке Чернавский. Мы будем настаивать на включении в комиссию нашего эксперта, чтобы обеспечить учет мнения общественности», – заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Курганской области Федор Теребенин.

Вместе с участником «Молодежки ОНФ» Давилом Мардвиновым он побывал в Чернавском, но попасть в тубдиспансер общественникам не удалось: после решения о консервации больницы территория находится под частной охраной.