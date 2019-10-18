Робот «Федор» рассказал о наличии секретов на двоих с Рогозиным

Робот «Федор» на Международной космической станции выполнил несколько секретных задач, об этом он сообщил в эфире радиостанции.

«Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный [директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин]», – сообщил робот в эфире «Эха Москвы», передает ТАСС.

По его словам, Рогозин и он «хорошо понимают друг друга». «Федор» отметил, что в ходе выполнения задач «пришлось менять ряд параметров».

Напомним, «Федор» побывал на МКС. Глава компании-разработчика «Андроидная Техника» Евгений Дудоров заявил, что в будущем его могут использовать для популяризации космонавтики.