ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области

Эксперт: Ударом по «Самбекским высотам» Киев атаковал нашу историческую память

Эксперт Перенджиев: Удары ВСУ по музеям указывают на степень озлобленности противника

Tекст: Андрей Резчиков

«Считать этот удар случайностью нельзя. Мы уже видели, как ВСУ били по музею-панораме в Севастополе, а теперь прилетело в «Самбекские высоты». И это не просто досадные эпизоды – просматривается целая стратегия, пусть пока и вырисовывающаяся лишь отдельными мазками», – сказал военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Эксперт видит в ударе ВСУ по музею на месте прорыва советским войсками оборонительного рубежа вермахта «Миус-фронт» осознанный умысел. «Немцы построили там невероятно мощную систему укреплений, настоящие доты на века. Эти рубежи считались практически неприступными, но наши воины сумели их взломать. Это память не только о массовом героизме и подвиге. Это память о военном искусстве, об умении разбить любого, даже самого сильного врага на хорошо укрепленных позициях. Музей хранит историю того, как мы умеем побеждать. И нанося удар, противник пытается стереть эту уверенность в нашей способности преодолевать непреодолимое», – считает эксперт.

Такие музеи, как «Самбекские высоты», сохраняют не просто информацию о подвигах, но и прикладное знание о тактике прорыва. «Офицеры учатся не только на современных реалиях, они обязаны брать полезное из опыта прошлых битв, чтобы развивать современное военное искусство. Так что это война не только с памятниками, но и с нашей военной школой, с преемственностью поколений защитников Отечества», – указал Перенджиев.

Спикер подчеркивает, что атаки на музеи идут параллельно с террором против мирных жителей. «Если удары по социальной инфраструктуре убивают людей, в том числе детей, то война с музеями – это война на уничтожение нашей исторической памяти и идентичности», – считает Перенджиев.

По его словам, украинские главари полагают, что вместе со зданиями уничтожат важные артефакты. «А эти артефакты напрямую работают на патриотическое воспитание всей российской молодежи, включая этнических украинцев, которых немало живет и в Ростовской области, и в Краснодарском крае, – продолжил эксперт. – Эти люди создают совершенно другой фон: они воспринимают украинцев не просто как братский народ, а как неотъемлемую составную часть единого целого. Музеи как раз и воспитывают их патриотами России, носителями наших традиционных ценностей – защиты Отечества, верности долгу и высоких моральных принципов. Именно этого хотят лишить нас неонацисты».

Перенджиев считает удары по музеям признаком крайней степени озлобленности противника. «Они уже не просто ненавидят – они, как черти, роют копытами землю в поисках того, чему можно нанести максимальный вред. Им уже недостаточно уничтожать памятники советским воинам у себя – они перенесли это варварство на нашу территорию. Помимо ударов по памяти, их задача – создать напряжение в российском обществе, нарушить бытовую жизнь граждан. Отсюда и беспилотники по жилым домам, по детям. Это ненависть, которая бьет и по живым людям, и по нашей истории, пытаясь лишить нас корней. И именно поэтому такие удары – не военная необходимость, а чистейшей воды терроризм и вандализм», – подытожил спикер.

В субботу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о попадании беспилотника ВСУ на территорию музея «Самбекские высоты». Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция не пострадала.

В результате воздушной атаки, по предварительной информации, пострадали 11 человек.

Глава региона назвал атаку актом особого цинизма со стороны украинских сил. Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.