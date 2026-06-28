Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.0 комментариев
Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
Министерство иностранных дел Ирана сообщило о нарушении меморандума о взаимопонимании и Устава ООН из-за ночных ударов по югу страны.
Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.
Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2, пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании, и заявило, что США не придает ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью ее натуры.
Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.
В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».
В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.